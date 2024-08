Son and Bone si mostra in un gameplay trailer, è il nuovo FPS con dinosauri dagli autori di Quantum Error

Torniamo a dare un'occhiata a Son and Bone, il nuovo gioco di TeamKill Media, studio responsabile di Quantum Error, che si mostra questa volta con un gameplay trailer, in grado di far capire in maniera un po' più chiara come sia il gioco vero e proprio.

Intanto, sembra una variazione netta rispetto al titolo precedente: il team è passato dall'horror cosmico a dinosauri e pistole, a quanto pare, con una trama che sembra arrivare direttamente da una qualche produzione fantascientifica di serie B, ma è probabilmente proprio questo l'effetto ricercato dagli sviluppatori.

"Quando una fattoria locale di Patchwork, nel Montana, viene attaccata da un gruppo di famigerati banditi, lo sceriffo Sam Judge si mette in testa di consegnarli alla giustizia con ogni mezzo necessario e di salvare l'ostaggio che hanno preso", si legge nella descrizione di Son and Bone. "Ma durante il suo viaggio, Sam si ritrova trasportato in un altro mondo invaso da creature preistoriche e dinosauri, e ora deve lottare per la sua vita per tornare sulla terra".