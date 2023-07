Sonic Chronicles doveva avere un seguito, un ex-BioWare svela alcune informazioni

Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood è rimasto una sorta di esperimento solo parzialmente compiuto, visto che il gioco per Nintendo DS doveva essere l'inizio di una serie e prevedeva un seguito, che però non è mai stato realizzato come svelato da Miles Holmes, ex-BioWare che ha lavorato al progetto.

L'idea di un gioco di ruolo su Sonic sviluppato da BioWare, ancora oggi, appare decisamente ambiziosa e molto interessante, ma l'uscita su Nintendo DS portò a compimento solo una parte del potenziale del progetto, che sarebbe dovuto proseguire su più capitoli successivi, cosa che spiega anche il cliffhanger finale.

Holmes è stato protagonista di una puntata della serie Did You Know Gaming, svelando alcuni retroscena di questo particolare progetto risalente ormai a 15 anni fa. Sembra che tra i motivi della conclusione anticipata della serie ci sia la stessa acquisizione di BioWare da parte di Electronic Arts, che avvenne poco prima del lancio di Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood, portando a concentrarsi su altri progetti.