Metal Gear Solid: il doppiatore del Colonnello Campbell contro l'uso della sua voce da parte dell'IA

Paul Eiding, il doppiatore del Colonnello Roy Campbell in Metal Gear Solid, si è scagliato contro l'uso improprio della sua voce fatto tramite IA generativa e non solo. In realtà ha parlato più in generale dell'uso senza autorizzazione della sua voce, ma l'obiettivo del suo discorso era abbastanza chiaro.

Oltre a Campbell, Eiding ha lavorato in altri videogiochi, come alcuni della serie Fallout e Shin Megami Tensei 5, tanto per fare qualche nome. Per l'attore, se non ha il permesso scritto di usare la sua voce, allora "NON HA IL PERMESSO" (l'urlo è il suo Ndr). La presa di posizione comprende anche le voci generate con l'intelligenza artificiale che usano i suoi dati vocali: "Farlo è una violazione dei miei diritti, oltre che uno schiaffo in faccia," ha scritto l'attore frustrato per la situazione attuale.