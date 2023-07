App Store compie quindici anni, partì con sole 500 applicazioni

I successi dell'App Store

Steve Jobs con il primo iPhone

L'App Store fu lanciato esattamente il 10 luglio 2008, come parte dell'aggiornamento del firmware 2.0 per i dispositivi iPhone. Con gli anni ha rivoluzionato il modo in cui le persone acquistano e utilizzano le applicazioni mobile, fondando un vero e proprio mercato, le cui dimensioni sono oggi davvero enormi, considerando che è una delle prime fonti di ricavi di Apple.

L'App Store ha significato anche la nascita di un nuovo modello di business per gli sviluppatori, con la vendita diretta agli utenti e un diverso modo di rapportarsi con il mercato del software. Nel corso degli anni le controversie non sono mancate, per via della natura chiusa dello store, con tanto di indagini di vari enti antitrust internazionali e con la guerra legale scoppiata tra Apple ed Epic Games, incentrata su alcune pratiche monopolistiche di Apple.

Controversie a parte, l'App Store ha avuto un impatto significativo sull'industria dei videogiochi e sull'allargamento del pubblico, diventando un elemento fondamentale dell'esperienza utente con gli apparecchi di Apple.