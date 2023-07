Deus Ex: nuovo capitolo in sviluppo? Il doppiatore di Adam Jensen non ci sta lavorando

Con la nuova gestione da parte di Embracer Group sembra che Eidos Montreal possa finalmente tornare a sviluppare un nuovo capitolo di Deus Ex, ma il fatto che il doppiatore e attore che interpreta il protagonista Adam Jensen non vi stia lavorando può essere considerato un indizio negativo, per il momento.

Può voler dire poco, considerando che comunque il doppiaggio e il motion capture potrebbero essere inseriti solo tardi nel processo produttivo di un videogioco, ma intanto raccogliamo la testimonianza di Elias Toufexis, il quale sostiene di non essere stato contattato per tornare a interpretare Adam Jensen su un nuovo gioco, almeno per ora.

Interrogato sulla questione, l'attore ha confermato di essere piuttosto impegnato su diversi ruoli al momento, ma ha anche riferito di non essere al lavoro su un nuovo Deus Ex, cosa che invece vorrebbe veramente che venisse fatta nel prossimo periodo.

"Sì, sono molto felice in quanto molto occupato, ma vorrei essere ancora più impegnato magari con un nuovo Deus Ex", ha riferito su Twitter. "Non sono sotto NDA per quanto riguarda Deus Ex, in quando nessuno mi ha chiamato per un tale progetto, davvero", ha confermato a chi chiedeva lumi su un possibile nuovo capitolo della serie.