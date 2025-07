Squid Game ha un demake gratuito per Game Boy, che potete scaricare da subito e usare sull'hardware reale

I giochi ufficiali di Squid Game non vi piacciono? Tranquilli, perché ora avete un'alternativa, oltretutto completamente gratuita. Squid Game: Game Boy Demake è un fantastico adattamento per Game Boy, giocabile anche su hardware reale, della prima stagione di Squid Game, che riproduce le sfide della serie dal gioco "Un, due, tre, stella" fino al duello finale.

Piccolo, ma fatto bene

Creato dal team indie 64 Bits Animation, Squid Game: The Game Boy Demake fa il miracolo di essere un gioco convincente, pur con l'ambizione di ridurre nei verdi pixel della console portatile di Nintendo l'intera prima stagione. Si finisce in una ventina di minuti circa, ma è fatto davvero bene e include la maggior parte dei momenti salienti della storia, oltre a tutti i giochi: "Un, due, tre, stella", Dalgona, la rissa notturna, Tiro alla fune, Biglie, Il ponte di vetro e Il gioco del calamaro.

Dispone anche di tre finali diversi, incluso un finale raggiungibile in "Hard Mode", modalità che dà una sola vita per completare l'intero gioco.

È un fan game realizzato splendidamente, con eccellenti animazioni in pixel art, una buona varietà di meccaniche di gioco e ottime musiche in chiptune che riproducono la colonna sonora della serie di Netflix. Come detto, il download è gratuito e comprende il gioco in formato .gb, usabile con un qualsiasi emulatore di Game Boy e il manuale in PDF, completamente illustrato e pieno di consigli e di trucchi.

Per scaricare Squid Game: Game Boy Demake, visitate la sua pagina su itch.io.