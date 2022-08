Stadia: svelati i giochi gratis per gli abbonati pro a settembre 2022

Google ha annunciato la lineup di giochi gratis per gli abbonati Pro di Stadia a settembre 2022, che sono soprattutto produzioni medio piccole, come è ormai tradizione del servizio da mesi. Vediamo l'elenco completo:

I giochi gratis di settembre 2022

Yars: Recharged segna il ritorno del classico per Atari 2600 in una nuovissima versione molto più moderna. È un arcade vecchio stile, ottimo per qualche partita veloce. Tri6: Infinite è un gioco di corse ispirato a Tron. Overcooked! All You Can Eat e un simpatico simulatore di ristorante da giocare con gli amici. Spiritfarer mette invece il giocatore nei panni della traghettatrice del regno dei morti, che ha come obiettivo quello di garantire che le anime arrivino a destinazione. PJ Masks: Heroes of the Night, infine, è un action per bambini con protagonisti gli eroi della nota serie.

Per il resto, il servizio si è arricchito di diversi giochi, tra i quali spicca su tutti Saints Row, recentissimo tentativo di rivitalizzare il franchise da parte di Volition.