Strano a dirsi, ma i requisiti PC di Red Dead Redemption sono più alti di quelli di Red Dead Redemption 2

Vediamo i requisiti

Come potete vedere, il primo capitolo richiede un processore più performante sia pe ri requisiti minimi, sia per quelli consigliati. Stessa cosa per la GPU che, in particolare nei consigliati è più esosa per il gioco teoricamente più vecchio. Lì dove Red Dead Redemption 2 supera il primo è nello spazio occupato sul disco rigido o sull'SSD e nella RAM. Guardiamo una tabella comparativa.

Red Dead Redemption Red Dead Redemption 2 Minimi Minimi Requisiti Dettagli Requisiti Dettagli Processore Intel® Core i5-4670 / AMD FX-9590 Processore Intel® Core i5-2500K / AMD FX-6300 Sistema Operativo Windows 10 64-Bit Sistema Operativo Windows 10 - 64-bit Memoria RAM 8 GB di RAM Memoria RAM 8 GB di RAM Scheda Video NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R7 360 Scheda Video Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB DirectX Versione 12 Rete Connessione internet a banda larga Memoria 12 GB di spazio disponibile Memoria 150 GB di spazio disponibile Scheda Audio Direct X Compatible Scheda Audio Direct X Compatible Consigliati Consigliati Processore Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500X Processore Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X Sistema Operativo Windows 10 64-Bit Sistema Operativo Windows 10 - 64-bit Memoria RAM 8 GB di RAM Memoria RAM 12 GB di RAM Scheda Video NVIDIA RTX 2070 / AMD RX 5700 XT Scheda Video Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB DirectX Versione 12 Rete Connessione internet a banda larga Memoria 12 GB di spazio disponibile Memoria 150 GB di spazio disponibile Scheda Audio Direct X Compatible Scheda Audio Direct X Compatible Note aggiuntive: SSD recommended

La versione PC di Red Dead Redemption è stata annunciata ieri. Uscirà il 29 ottobre 2024.