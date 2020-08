Super Bomberman R Online arriva su Stadia il primo settembre

Konami ci informa che Super Bomberman R Online, la versione riveduta, corretta e potenziata di Super Bomberman R, arriva su Stadia il primo settembre 2020. Il gioco sarà uno dei primi a sfruttare l'esclusiva opzione 'Crowd Play' per giocare con i propri creator preferiti su Youtube.

Super Bomberman R Online offre diverse opzioni di acquisto per gli utenti di Stadia Pro e Stadia Base. Per gli utenti Stadia Pro il gioco è disponibile dal primo settembre. Gli utenti Stadia Pro avranno accesso completo al gioco base. Ma dal primo settembre al 30 novembre 2020, gli utenti Stadia Pro potranno ottenere la Premium Edition (gioco base + Premium Pack - del valore di €9.99) senza alcun costo e potranno averla senza limiti di tempo. Dopo il 30 novembre 2020, gli utenti Stadia Pro potranno acquistare l'add-on Premium Pack a €9.99 che avrà gli stessi contenuti della Premium Edition.

Gli utenti Stadia Base, invece, dopo il lancio, potranno solo acquistare la Premium Edition a €9.99 (l'opzione 'solo gioco base' non sarà disponibile). Ulteriori dettagli sull'accesso ai bundle disponibili per gli utenti Base saranno presto disponibili.

Partendo dal successo di Super Bomberman R (SBR), Super Bomberman R Online garantirà un'esperienza battle royale originale con una nuova modalità "Battle 64", che permette a fino 64 giocatori di competere insieme in battaglie live in molteplici livelli. Questo videogioco gioco sarà uno dei primi titoli per Stadia a sfruttare in modo completo l'opzione 'Crowd Play', una modalità che permette ai giocatore di entrare in una partita insieme ai loro streamer di YouTube preferiti.

Con il Premium Pack, i giocatori avranno accesso a 14 personaggi aggiuntivi con tipologie di abilità uniche. Si avrà anche la possibilità di creare partite private con i propri amici.

Super Bomberman R Online permette oltre 100 tipi di personalizzazioni, incluse numerosi personaggi (come quelli di SBR e di altri brand di Konami), costumi, accessori e per la prima volta skin per le bombe - che andranno a modificare sia l'aspetto della bomba che il suo effetto.

Per i fan più accaniti della serie di Bomberman, Konami ha annunciato che Super Bomberman R Online vedrà il ritorno dei Louies come power-up nel gioco. I Louies sono stati introdotti nel gioco Bomberman '94 e sono stati presenti diverse volte in altri giochi della serie.

