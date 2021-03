SXSW Awards: Hades il Gioco dell'Anno, vediamo tutti i vincitori

Gli SXSW Awards sono forse meno noti di altre ricorrenze di questo genere nell'ambito dei videogiochi, ma l'evento South by Southwest è un festival molto importante nell'ambito della cultura popolare in genere dunque è interessante vedere le premiazioni effettuate anche sul piano videoludico, che quest'anno ha visto emergere in particolare Hades come Gioco dell'Anno.

Le scelte, come si conviene a un festival di questo tipo, che ha sempre un occhio di riguardo alle produzioni indie, sono state effettivamente particolari rispetto a quelle viste altrove. Intendiamoci: i titoli vincitori rientrano sempre nello stesso gruppetto che abbiamo visto in molti altri frangenti simili, ma in questo caso si notano anche delle new entry alquanto interessanti.

Peraltro, si tratta forse degli Awards che hanno premiato meno in assoluto The Last of Us 2, visto che risulta quasi strano vederlo conquistare un premio soltanto, ovvero "Excellence in Narrative", rispetto a quanto abbiamo visto nel corso dell'anno. Da notare il fatto che venga finalmente considerato anche Ori and the Will of the Wisps, anche se "solo" per la colonna sonora, oltre a Dreams e un'insospettabile doppia premiazione per Deep Rock Galactic, addirittura. Vediamo dunque il riepilogo:

Video Game of the Year​

Winner: Hades - Supergiant Games

Indie Game of the Year​

Winner: Deep Rock Galactic - Ghost Ship Games / Coffee Stain Publishing

Tabletop Game of the Year​

Winner: The Search for Planet X - Renegade Game Studios / Foxtrot Games

VR Game of the Year​

Winner: Half-Life: Alyx - Valve

Matthew Crump Cultural Innovation Award​

Winner: Dreams - Media Molecule / Sony Interactive Entertainment

Excellence in Animation, Art, & Visual Achievement​

Winner: Ghost of Tsushima - Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment

Excellence in Game Design​

Winner: Hades - Supergiant Games

Excellence in Score​

Winner: Ori and the Will of the Wisps - Moon Studios / Xbox Game Studios

Excellence in Multiplayer​

Winner: Deep Rock Galactic - Ghost Ship Games / Coffee Stain Publishing

Excellence in Narrative​

Winner: The Last of Us Part II - Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Excellence in Audio Design​

Winner: DOOM Eternal - id Software / Bethesda Softworks

Excellence in Technical Achievement​

Winner: Microsoft Flight Simulator - Asobo Studio / Xbox Game Studios