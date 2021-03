Godzilla Vs. Kong, Mecha Godzilla spunta nel secondo trailer ufficiale del film

Godzilla Vs. Kong si mostra con il secondo trailer ufficiale, che negli ultimi istanti rivela la presenza nel film del potentisimo Mecha Godzilla, versione meccanica del celebre mostro giapponese.

Determinata a riservare più spazio ai kaiju che non agli umani, la nuova pellicola dedicata alla riproposizione dello storico crossover (la prima volta fu nel 1962, con due differenti finali a seconda del paese di destinazione) non si limiterà dunque a presentare lo scontro fra Godzilla e King Kong.

Il canovaccio narrativo, in effetti, sembra già impostato per ricalcare la tradizione di questo genere di eventi, ma potrebbero esserci senz'altro delle sorprese e non vediamo l'ora di poterle scoprire.

Purtroppo non è ancora chiaro quale sarà la data di uscita del film in Italia: negli USA arriverà sulla piattaforma HBO Max il 31 marzo, dunque immaginiamo ci saranno degli aggiornamenti a breve per il nostro paese.