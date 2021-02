Godzilla vs Kong vuole dare più spazio ai kaiju e meno agli umani, ecco perché

Godzilla vs Kong sarà disponibile il prossimo mese. I fan dei mostri non vedono l'ora di vederli in azione, soprattutto in questo cross-over che si spera fonda il meglio di entrambi i franchise. Il regista promette inoltre che sarà evitato uno dei problemi principali della saga: sarà ovvero dato più spazio ai kaiju e meno agli umani.

Wingard, il regista, ha affermato: "Per quanto mi riguarda, una delle cose più importanti da fare lavorando a questo film era trattare Godzilla e King Kong come veri personaggi: non solo enormi oggetti di scena che se ne stanno sullo sfondo, non sono solo grossi mostri. Sono in grado di usare... Kong, ad esempio, quasi come una surrogato di umano, possiamo veramente passare da una scena all'altra del film senza dover tornare sui personaggi umani perché possiamo sperimentare gli avvenimenti tramite Kong."

"Ha delle emozioni e tutte quelle cose come gli occhi e il modo in cui vive gli avvenimenti è comprensibile: questo ci permette di trattarlo come ogni altro personaggio e gli esseri umani daranno supporto a questo." Godzilla vs Kong, quindi, vuole dare spazio ai kaiju che sono dopotutto le vere star del film.

Una delle principali critiche al "MonsterVerse" è legata ai personaggi umani, considerati troppo centrali negli eventi. Film di questo tipo dovrebbero puntare tutto sui kaiju per i fan e, nel caso di Godzilla vs King, dovrebbe essere così.

Ecco infine il trailer ufficiale italiano di questo atteso film.