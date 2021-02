Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War: trailer Pass Battaglia della Stagione 2

Activision ha rilasciato il nuovo trailer dedicato al Pass Battaglia (o Battle Pass, se preferite) per la Stagione 2 di Call of Duty Warzone e COD Black Ops Cold War. Ecco tutto quello che sappiamo sui due sparatutto e sulle novità in arrivo.

Prima di tutto, vi ricordiamo che la Stagione 2 di COD Black Ops Cold War è in arrivo il 25 febbraio 2021, ovvero il prossimo giovedì. Il battle royale, Call of Duty Warzone, invece passerà alla nuova season il 26 febbraio. I giocatori possono quindi acquistare il Pass Battaglia della Stagione 2 (che ricordiamo è condiviso).

I giocatori potranno quindi ottenere il nuovo operatore, Kapano "Naga" Vang, sin dall'acquisto. Ci saranno poi una serie di progetti per armi, compresi i nuovi progetti "reattivi". Non mancano come sempre skin per gli operatori e nuove armi come un fucile d'assalto e una SMG, oltre a 300 punti COD ottenibili salendo di livello. I fan di Call of Duty Warzone e COD Black Ops Cold War riceveranno anche una nuova skin "Renegade Adler" ispirata alle giungle del Triangolo Dorato. Ci sono poi tre pacchetti War Track che includono un mixtape di Black Ops 2, un secondo Rock Pack e un nuovo Pop Pack.

Per quanto riguarda i già nominati progetti, i giocatori di Call of Duty Warzone e COD Black Ops Cold War potranno ottenere la "Vulture Exo" reattiva per la FN Scar 17, che si sblocca all livello 95. Il colore dell'arma cambia nel corso del match man mano che si ottengono uccisioni.

Ecco inoltre il trailer di Outbreak, la modalità zombie. Vi segnaliamo anche che un'indiscrezione vuole imminente la distruzione di Verdansk.