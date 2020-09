The Box, il videogioco ufficiale della trasmissione su Twitch con Multiplayer.it

The Box, il primo lateshow su Twitch di cui Multiplayer.it è partner ufficiale, ha anche un videogioco ufficiale, che può essere provato gratuitamente da tutti.

Come abbiamo riferito questa mattina, in base alla collaborazione, Multiplayer.it si occuperà di uno speciale post show nelle puntate che fanno parte della seconda stagione del format, in onda a partire da ottobre 2020 sul canale twitch.tv/bryanbox.

Per celebrare la prossima partenza della nuova stagione di The Box, ecco dunque anche il gioco ufficiale, fruibili direttamente via browser internet a questo indirizzo. Si tratta di una sorta di rifacimento dei JRPG classici ma più impostato su una sorta di adventure con enigmi, nel quale spostiamo direttamente un personaggio all'interno di varie ambientazioni, cercando di risolvere puzzle e arrivare al termine della storia.

Ideato e condotto da Bryan "Box" Ronzani volto e voce autorevole del mondo e degli eventi gaming/Esport in Italia, oltre che speaker di Radio 105, The Box è uno show di intrattenimento web che unisce i contenuti e la qualità di produzione di un vero e proprio format televisivo alle dinamiche di Twitch, ormai considerato il futuro dell'intrattenimento per Millennials e Generazione Z.

Al termine di ogni puntata di The Box, dalle 23:30 alle 24:00, un volto tra i più noti della redazione di Multiplayer.it accompagnato sempre da un ospite, un gamer o da una spoke person specializzata su di un prodotto / servizio, intratterrà il pubblico parlando di tutte le novità dal mondo dell'intrattenimento videoludico.