The Fabulous Fear Machine è uno strategico narrativo in cui si spargono teorie del complotto

The Fabulous Fear Machine è uno strategico narrativo dallo stile pulp horror in cui si spargono teorie del complotto e falsi miti in giro per il mondo, cercando di far cadere le nazioni preda alla paura e alla paranoia, così da poterne approfittare.

Il giocatore interpreta il Master of the Machine che ha il compito di creare e spargere storie assurde e complottismi vari, cercando di influenzare le zone più recondite e oscure del cervello umano.

Messa in circolazione una storia, bisogna stare a guardare come viene ripresa dai media, quindi alimentarla cercando di farla crescere di dimensioni e di efficacia.

A opporsi al nostro operato saranno dei concorrenti, che spargeranno le loro storie cercando di prendersi tutti i vantaggi del caso, nonché i cultori della verità.

Le storie, per essere più efficaci, devono essere ritagliate sulle popolazioni. Quindi il giocatore dovrà visitare diverse parti del mondo per apprenderne le tradizioni e capirne la cultura.

The Fabulous Fear Machine, uno screenshot

Il tema è di quelli impegnativi e decisamente attuali. Da notare lo stile grafico, che riprende quello dei fumetti pulp. Comunque sia la narrazione è serissima, così come sono serie le basi da cui si sviluppa l'azione.

Attualmente The Fabulous Fear Machine non ha ancora una data d'uscita, ma volendo è possibile scaricare una demo da Steam, per provarlo in prima persona.