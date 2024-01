The Last of Us 2 doveva avere un finale un po' diverso, svela un ex-Naughty Dog

Fran Aisa, ex-programmatore di Naughty Dog, ha svelato alcuni retroscena interessanti della sua carriera presso Rockstar Games e il team PlayStation Studios, svelando tra l'altro che il finale di The Last of Us 2 sarebbe dovuto essere un po' diverso, con alcune meccaniche poi non inserite nel combattimento finale.

Ovviamente, visto l'argomento in questione, le informazioni riferite da Aisa nell'intervista possono essere considerate spoiler, dunque nel caso siete avvertiti, anche se ormai è difficile parlare proprio di spoiler quando si tratta del finale di uno dei giochi più noti degli ultimi anni, uscito da un pezzo.

In ogni caso, se non volete anticipazioni evitate di leggere quanto segue o vedere il video riportato qui sopra.

Tra le varie curiosità e easter egg, Aisa ha svelato che alcuni nemici in The Last of Us 2 sono stati modellati facendo la scansione facciale di alcuni sviluppatori di Naughty Dog o amici vari. Pare inoltre che la chitarra di Ellie sia creata in maniera simile a quella del director, inoltre nel gioco è rimasto a lungo un bug che allungava a dismisura il collo dei personaggi, infine è emerso che alcuni tester si rifiutavano di uccidere i cani nel gioco o di combattere contro Ellie.