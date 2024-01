Topolino è il protagonista di Moussacre, un folle platform per PC non approvato da Disney

Moussacre è un platform game 2D folle e ultra veloce in sviluppo per PC. La sua caratteristica principale è quella di avere Topolino come protagonista. Naturalmente è la versione di Steamboat Willie (leggermente modificata), di cui Disney ha perso i diritti dal 1° gennaio 2024.

Nei prossimi mesi e anni siamo destinati a vedere Topolino apparire in moltissimi titoli indipendenti. Naturalmente sarà usato nei modi più irriverenti possibili, come ad esempio in un gioco horror in odor di neonazismo.

Nel caso di Moussacre l'autore, Nick Donnoli, ha scelto di impiegarlo per un gioco evidentemente in preparazione da tempo, considerando il livello di rifinitura della demo ufficiale, scaricabile da Steam.