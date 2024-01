GeForce Now: venti nuovi giochi a gennaio, si festeggia il 2024 con i titoli Xbox

NVIDIA ha annunciato tutti i giochi in arrivo o già disponibili su GeForce Now a gennaio 2024. Per chi non lo conoscesse, si tratta del suo servizio di cloud gaming in abbonamento che consente di giocare anche a chi non ha un PC ultraperformante di giocare con i titoli più recenti.

Si comincia con i 21 nuovi giochi aggiunti al servizio, tra i quali il giocatissimo The Finals, per poi passare ai 46 nuovi giochi Xbox per PC in cloud. Ma bando alle ciance e procediamo.