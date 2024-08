Il trailer di annuncio di Rue Valley ci mostra questo GDR narrativo ispirato a Disco Elysium

Rue Valley "racconta di un uomo intrappolato in un loop temporale , circondato da un cast variopinto con storie emotive complesse, ognuna delle quali nasconde segreti inaspettati. Alle prese con problemi mentali, il protagonista deve risalire dagli abissi, scavando nell'anomalia per scoprirne le enigmatiche origini."

Di cosa parla Rue Valley

La descrizione ufficiale del gioco recita, in traduzione: "Liberatevi da un misterioso loop temporale! Intraprendete un viaggio alla scoperta di voi stessi e della vostra capacità di recupero. Addentratevi nelle enigmatiche profondità della piccola città dimenticata: Rue Valley."

"Ogni giorno sembra una battaglia in salita contro le ombre della propria mente. Lungo la strada, incontrerete un'accattivante serie di personaggi, ognuno dei quali lotta con le proprie complessità emotive e rivela profondità nascoste man mano che li conoscete."

"Riuscirete a trovare il coraggio di svelare i segreti di questa anomalia temporale? Riuscirete a scoprire la forza dentro di voi per superare le avversità e forgiare un domani più luminoso?"

"Create la vostra personalità nella Rue Valley. Potete essere un solitario dal cuore freddo che pensa a tutto o uno sbruffone melodrammatico che si fida sempre del proprio istinto. Sia che rispecchiate la vostra vera personalità, sia che interpretiate una persona completamente diversa, il vostro personaggio darà forma ai vostri dialoghi e alle vostre interazioni nel gioco."

"Memorizzate i ricordi in un grafico, sbloccando intenzioni e mentalità man mano che procedete nella storia. Mettetevi alla prova con mentalità stravaganti per ottenere dialoghi inaspettati ed esilaranti, e sperimentate effetti di stato che alterano la personalità: diventate più estroversi quando siete ubriachi, o più sensibili quando siete ansiosi. Sperimentate con risposte e tempistiche diverse, perché il ciclo ricomincerà comunque dall'inizio, no?"

