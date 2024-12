Il trailer di lancio di ARK: Ultimate Mobile Edition porta i dinosauri su iOS e Android

Il trailer di lancio di ARK: Ultimate Mobile Edition ci ricorda che il gioco è disponibile gratuitamente su iOS e Android, e si tratta di un pacchetto particolarmente ricco visto che include tutti i contenuti realizzati finora per il survival di Studio Wildcard.

La Ultimate Mobile Edition include infatti la mappa originale dell'Isola e ben cinque espansioni: Scorched Earth e Aberration da subito, Extinction, Genesis Part 1 e Genesis Part 2 in arrivo nel 2025. Stiamo insomma parlando di un'esperienza da centinaia di ore, virtualmente infinita.

Esattamente come su PC e console, il nostro obiettivo in ARK: Ultimate Mobile Edition sarà quello di sopravvivere raccogliendo le risorse necessarie, costruendo armi e oggetti, addomesticando dinosauri ed edificando infine insediamenti e postazioni estese in un percorso man mano più entusiasmante e sfaccettato.

Agendo da soli o in gruppo, collaborando con altri giocatori oppure sfidandoli per impadronirci del loro bottino, dovremo scoprire il mistero che circonda l'Isola e il motivo per cui ci troviamo lì.