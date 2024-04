Unending Dawn annunciato per PS5, ecco un gameplay trailer del souls-like in Unreal Engine 5

Gli sviluppatori dello studio cinese Parcaes Fate Studio e il publisher WadaGames hanno annunciato la versione PS5 di Unending Dawn, che verrà pubblicata assieme a quelle iOS e Android già confermate in precedenza.

La novità è arrivata assieme a lungo gameplay trailer di sette minuti che ci offre un assaggio di questo action-rpg open world in stile anime e con tinte dark realizzato in Unreal Engine 5. Come possiamo vedere il gioco propone atmosfere dark e un mix di dinamiche viste in titoli di grande successo, come ad esempio la possibilità di spezzare la postura dei nemici per avviare delle potentissime contromosse che ricorda per certi versi Sekiro: Shadows Die Twice, ma non mancano altri tratti apparentemente ispirati ai souls-like in generale e un pizzico di Genshin Impact.