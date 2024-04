Tanti auguri Game Boy: la console portatile di Nintendo oggi compie 35 anni

Oggi ricorre il trentacinquesimo anniversario dal lancio del Game Boy, l'indimenticabile console portatile di Nintendo che ha regalato ai giocatori tante soddisfazioni e anni all'insegna del divertimento.

La console venne lanciata in Giappone nell'ormai lontanissimo 21 aprile 1989. Seguì la pubblicazione nel nord America il 31 luglio dello stesso anno in bundle con Tetris, una vera e propria killer app che riuscì ad attirare tantissimi giocatori. Infine, arrivo negli scaffali dei negozi europei nel 28 settembre del 1990 con Super Mario Land, Alleyway, Baseball e il già citato Tetris tra i titoli di lancio.

La console vanta un parco giochi davvero invidiabile. Oltre al già citato Tetris, il catalogo del Game Boy comprende titoli del calibro di The Legend of Zelda: Link's Awakening, Wario Land: Super Mario Land 3, Pokémon Rosso, Blu e Giallo e Metroid 2: Return of Samus, giusto per citarne alcuni.