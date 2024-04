Granblue Fantasy Relink: svelata la data di uscita dell'aggiornamento gratis con Seofon e Tweyen

Continua il supporto post-lancio di Granblue Fantasy: Relink e come promesso in precedenza da Cygames questo mese arriverà un altro aggiornamento gratuito. Per la precisione, la versione 1.2.0 sarà disponibile a partire dal 26 aprile e introdurrà due nuovi personaggi giocabili, ovvero Seofon e Tweyen.

Come rivelato in precedenza, Seofon è un cavaliere che combatte con due spade e in grado di evocare sotto forma di spiriti ulteriori lame e guerrieri che combattono al suo fianco. Tweyen, invece, combatte utilizzando arco e frecce infuse di magia per mettere a ferro e fuoco i ranghi nemici, mentre si muove con grazia fluttuando a mezz'aria.