Helldivers 2: un Ordine Principale “impossibile” chiede di contrastare sia Terminidi che Automaton

La descrizione dell'obiettivo parla di un attacco su doppio fronte "sospettosamente coordinato", quasi come se il GM Joel (che definisce la narrativa dinamica di Helldivers 2) volesse alzare il tiro proponendo una missione impossibile, dopo che i giocatori hanno ucciso con estrema facilità 2 miliardi di Terminidi in meno di 24 ore, meno di un sesto del tempo concesso .

Dopo che i giocatori di Helldivers 2 hanno completato l'obiettivo di eliminare 2 miliardi di insetti con sorprendente facilità e in una piccola frazione del tempo concesso, ora devono affrontare un Ordine Principale per ben più complicato, anzi apparentemente impossibile . Questa volta i giocatori dovranno vedersela con un attacco su doppio fronte da parte di Terminidi e Automaton e liberare 10 pianeti.

Gli Helldiver non hanno speranza?

Riusciranno i giocatori a trionfare nel nuovo Ordine Principale?

Come spiegato dal community manager Spitz su Discord, l'Ordine Principale è stato effettivamente congegnato per essere impossibile o quasi da completare. A suo avviso divdere le forze dei giocatori su entrambi i fronti non porterà a nulla, piuttosto gli Helldiver dovrebbero concentrarsi solo su uno di essi e decidere a quale rinunciare. Ha suggerito inoltre che questa non sarà la prima né l'ultima volta che i giocatori dovranno prendere decisioni difficili.

"Non voglio tirare troppo la corda, ma questo Ordine Principale è impostato in modo che i giocatori perdano intenzionalmente terreno su uno dei fronti. Entrambe le fazioni stanno spingendo molto e cercano di recuperare il territorio", ha detto Spitz.

"Gli eventi di difesa saranno frequenti e i giocatori dovranno scegliere su quale fronte combattere, ma è improbabile che si riesca a tenerli tutti. Scegliete con cura su quali pianeti concentrarvi."

Nel momento in cui scriviamo mancano 3 giorni e 12 ore al termine dell'Ordine Principale, con solo 1 dei 10 pianeti liberati richiesti dal gioco. Riusciranno gli Helldiver a trionfare su entrambi i fronti?