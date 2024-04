Helldivers 2 arriverà su Xbox Series X|S? Sony ci starebbe pensando, per un insider

Helldivers 2 potrebbe arrivare su Xbox Series X|S , perlomeno secondo le fonti di Nick Baker di Xbox Era, secondo cui Sony avrebbe iniziato delle discussioni interne per portare il gioco anche sulle piattaforme verdecrociate dopo il grande successo riscosso (e che sta riscuotendo tutt'ora) su PS5 e PC.

Nuovo CEO, nuova strategia?

A prescindere dalla piattaforma utilizzata, siamo tutti figli della Super Terra

Chiaramente per il momento siamo nel reame delle indiscrezioni e quindi vi suggeriamo di prendere le informazioni qui sopra con le pinze, cosa tra l'altro suggerita anche dallo stesso Baker.

Detto questo, una conversione di Helldivers 2 per Xbox potrebbe avrebbe senso. Del resto parliamo di un gioco live service basato sul multiplayer e che quindi ha bisogno di un'ampia base di utenti per prosperare. Di conseguenza, l'ingresso di ulteriori giocatori lato Xbox porterebbe benefici tanto alla community quanto agli sviluppatori di Arrowhead Games Studio e Sony.

Del resto è lo stesso ragionamento fatto da Microsoft con l'approdo di esclusive Xbox come Grounded e Sea of Thieves su PS5. Forse anche Sony in futuro potrebbe abbracciare questa strategia su input del CEO ad interim Hiroki Totoki, che a febbraio ha dichiarato che PlayStation deve puntare con maggiore convinzione su di un approccio multipiattaforma.