Warhammer 40.000: Speed Freeks è stato annunciato per PS5 e Xbox Series X|S da Caged Element e Wired Productions: già disponibile su PC, il combat racer approderà anche sulle console Sony e Microsoft nel corso di quest'anno.

Per l'occasione è stato pubblicato uno spettacolare trailer che "riassume" le caratteristiche di questa frenetica esperienza a base multiplayer ambientata nell'universo di Games Workshop, ricca di modalità brutali e della violenza tipica degli Orki.

Su PS5 e Xbox Series X|S, Speed Freeks potrà contare fin da subito su tutti gli aggiornamenti e i miglioramenti che sono stati apportati al gioco su PC nel corso del tempo, nonché i contenuti quali mappe, armi, opzioni di personalizzazione e ricompense.

Nel gioco avremo modo di cimentarci con entusiasmanti battaglie mettendoci alla guida di potenti veicoli e schiacciando i nostri avversari per avere la meglio e totalizzare i punti necessari alla vittoria.