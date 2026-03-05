0

Warhammer 40.000: Speed Freeks è stato annunciato per PS5 e Xbox Series X|S

Caged Element e Wired Productions hanno annunciato che Warhammer 40.000: Speed Freeks uscirà anche su PS5 e Xbox Series X|S, pubblicando un trailer per l'occasione.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   05/03/2026
L'artwork di Warhammer 40.000: Speed Freeks
Warhammer 40.000: Speed Freeks è stato annunciato per PS5 e Xbox Series X|S da Caged Element e Wired Productions: già disponibile su PC, il combat racer approderà anche sulle console Sony e Microsoft nel corso di quest'anno.

Per l'occasione è stato pubblicato uno spettacolare trailer che "riassume" le caratteristiche di questa frenetica esperienza a base multiplayer ambientata nell'universo di Games Workshop, ricca di modalità brutali e della violenza tipica degli Orki.

Su PS5 e Xbox Series X|S, Speed Freeks potrà contare fin da subito su tutti gli aggiornamenti e i miglioramenti che sono stati apportati al gioco su PC nel corso del tempo, nonché i contenuti quali mappe, armi, opzioni di personalizzazione e ricompense.

Warhammer 40.000: Speed Freeks, frenetici combattimenti su ruote al comando di Orki Warhammer 40.000: Speed Freeks, frenetici combattimenti su ruote al comando di Orki

Nel gioco avremo modo di cimentarci con entusiasmanti battaglie mettendoci alla guida di potenti veicoli e schiacciando i nostri avversari per avere la meglio e totalizzare i punti necessari alla vittoria.

Bastonate in crossplay

Disponibile in versione completa dallo scorso maggio, Warhammer 40.000: Speed Freeks ha abbandonato la formula free-to-play originale in favore di una struttura premium priva di microtransazione per via dei tanti feedback ricevuti in tal senso.

Le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Warhammer 40.000: Speed Freeks potranno peraltro contare sul supporto al crossplay con l'edizione PC, il che consentirà di accedere a un bacino d'utenza già consolidato per poter scendere subito in pista senza approfittando di un matchmaking veloce.

