Wizard with a Gun: un gameplay trailer per la modalità cooperativa in vista del lancio

Devolver Digital e Galvanic Games hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di Wizard with a Gun dedicato alla modalità cooperativa a due giocatori.

Come possiamo vedere nel filmato, due giocatori potranno fare squadra e guardarsi alle spalle a vicenda mentre esplorano il magico e pericoloso mondo di gioco. Ad esempio sarà possibile rianimare o farsi rianimare da un compagno, oppure combinare varie tipologie di munizioni incantate per creare combinazioni dagli effetti devastanti per i malcapitati di turno.

Molto interessante anche le dinamiche legate alla morte. Se uno dei due giocatori dovesse perire in battaglia, potrà in qualche modo ancora proteggere il suo alleato in forma di spettro fino a che non verrà fatto resuscitare tramite dei santuari sparsi nel mondo di gioco.