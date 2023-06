Xbox Game Pass non 'distrugge il valore', il boss di Football Manager risponde a Jim Ryan

Miles Jacobson, il boss di Sport Interactive, lo studio di Football Manager, non è d'accordo con le affermazioni di Jim Ryan di Sony, secondo cui i publisher all'unanimità non apprezzano il Game Pass in quanto è un servizio che distrugge i valori dei giochi.

Le affermazioni del capo di PlayStation sono arrivate durante una deposizione nell'ambito del processo tra Microsoft e FTC per l'acquisizione di Activision Blizzard. Nello specifico Ryan aveva dichiarato: "Ho parlato con tutti i publisher e sono unanimemente contrari al Game Pass, perché distrugge il valore".

Secondo Jacobson non è così, piuttost ogni studio ha una propria opinione sul servizio di Microsoft in quanto i risultati possono differire in base al gioco. Nel caso di Football Manager 2023, a suo avviso, il Game Pass ha avuto degli effetti positivi.

"Ogni studio avrà opinioni diverse al riguardo", ha dichiarato Jacobson. "Studi diversi avranno dati diversi, perché giochi diversi funzionano bene in situazioni diverse. Noi abbiamo ottenuto risultati positivi su tutte e tre le piattaforme".

"Mi piace che il nostro studio sia redditizio: Sega ha fatto una grande scommessa su di noi tanti anni fa, e i suoi azionisti - per quanto possa sembrare strano - dovrebbero essere ricompensati per questo. Quindi non tendiamo a fare accordi che siano negativi per qualsiasi parte dell'azienda".