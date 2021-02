Xbox Series X: in Canada hanno creato un'imponente console di ghiaccio

Il Canada è famoso per diverse cose: lo sciroppo d'acero, l'hockey su ghiaccio, il fatto di essere i cugini buoni degli americani e il freddo. Per celebrare quest'ultima caratteristica, la divisione canadese di Xbox ha deciso di creare un'imponente Xbox Series X fatta completamente di ghiaccio. Non contenti, hanno creato anche un Xbox Controller e lo hanno posizionato ai suoi piedi.

La console è alta ben 90 centimetri e pesa circa 90 chilogrammi e riproduce in maniera perfetta il design cubico di Xbox Series X. Se la forma di base non deve aver creato grossi problemi, decisamente più difficile deve essere stato il creare l'ingresso per i dischi, le porte posteriori, il tasto di accensione e la griglia di aerazione superiore. Anche se quest'ultima se la sarebbero potuta risparmiare, questa console, almeno per qualche mese ancora, non avrà alcun problema di surriscaldamento.

Decisamente più complesso è il gamepad posizionato davanti alla console, con le leve analogiche e i tasti frontali perfettamente riprodotti. L'account Twitter ufficiale di Xbox Canada ha anche detto che presto posteranno anche un video di come hanno creato la console. Quindi, nel caso in cui siate interessati, ci raccomandiamo di seguire il loro profilo Twitter.