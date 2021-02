RTX 30: Nvidia vuole si dica chiaramente se i portatili montano una Max-Q

Con l'introduzione delle RTX 30 è sparita anche l'etichetta che distingue le GPU complete da quelle ad alta efficienza, conosciute come Max-Q. Una situazione che ha creato parecchia confusione tra i consumatori che potrebbero ritrovarsi con un PC con delle specifiche sulla carta migliori, che nella realtà è meno performante di altri. Per questo motivo ora Nvidia vuole più chiarezza da parte dei produttori.

Per questo motivo adesso il produttore di GPU vuole che sui PC portatili vengano esplicitate le specifiche della GPU montata, come la velocità di clock, nella voce "Prestazioni della GPU previste". Osservando quel dato, per il produttore, si dovrebbe avere una migliore idea di quelle che potrebbero essere le prestazioni del portatile nel mondo reale. E quindi evidenziare la differenza tra le schede grafica Max-Q e quelle standard.

Potrebbe, però, volerci del tempo prima che i vari produttori hardware accolgano queste nuove linee guida, con il rischio che per ancora un po' di tempo ci si possa confondere tra PC altamente performanti e altri pensati con il consumo energetico in testa.

Ci verrebbe da dire che bastava lasciare l'etichetta "Max-Q" al suo posto e tutto questo si sarebbe evitato, ma almeno il colosso della tecnologia sta cercando di trovare un rimedio a questa confusione. Le RTX 30, infatti, sono capaci di far girare Minas Tirith del Signore degli Anelli con l'RTX ricostruita in Minecraft.