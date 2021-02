Twitch: lo schermo viola della morte invade anche i videogiochi, la piaga si espande

Nelle ultime settimane si è parlato molto dello "schermo viola della morte" di Twitch, ovvero quel messaggio che appare a chi guarda le dirette con un ADBlock attivato o non direttamente dal sito o dall'app del servizio di Amazon. Lo avrete sicuramente incontrato anche qui su Multiplayer.it durante le nostre live. Al posto di circoscrivere i momenti nei quali questa schermata compare, sembra proprio che Twitch abbia esteso l'azione di questo messaggio, che adesso potrebbe comparire persino in quei videogiochi che incorporano al loro interno un player.

Per esempio in queste ultime all'interno del client di PUBG è possibile notare il "Purple Screen of Death" sull'enorme Jumbotron posizionato all'interno del gioco per trasmettere tutte le emozioni del PUBG Global Invitational, uno degli eventi esport più importanti della stagione competitiva del battle royale.

Al posto di vedere i match esport, però, i giocatori si sono trovati davanti al famigerato messaggio che, ovviamente, ha generato delle reazioni piuttosto colorite da parte della community di gioco e, immaginiamo, anche presso Bluehole.

Questa iniziativa da parte di Amazon/Twitch continuerà comunque a far discutere, ma questa intransigenza e questi autogol rischiano di diventare presto dei boomerang per la piattaforma, dato che rovina anche il lavoro di molti team esport, ma anche di iniziative benefiche come Tiltfy.