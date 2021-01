Minecraft: Minas Tirith del Signore degli Anelli è stata ricostruita con l'RTX

Minas Tirith, uno dei luoghi più evocativi del Signore degli Anelli, sede di una delle battaglie più sanguinolente e spettacolari dei libri e anche dei film di Peter Jackson, è stata ricostruita in Minecraft con l'RTX di Nvidia attivato.

Questa creazione, ovviamente, non poteva che essere utilizzata da Nvidia per mostrare come la sua tecnologia riesca a migliorare in maniera sostanziale l'aspetto estetico del gioco di Mojang. Per poter creare questo filmato Nvidia ha preso un pezzo della ricostruzione della Terra di Mezzo da parte della comunità di Minecraft per applicarci sopra la sua tecnologia di illuminazione in tempo reale RTX.

La ricostruzione della capitale di Gondor è già imponente e spettacolare di suo, con l'applicazione del ray tracing l'intera città prende un aspetto completamente differente, con la luce del sole che bacia le bianche mura della città in maniera completamente differente.

Di notte o gli interni, inoltre, sono illuminati di luce propria, dando anche a queste parti di Minas Tirith un aspetto alquanto affascinante. Sfortunatamente questa demo delle capacità delle schede di Nvidia non è giocabile attraverso il marketplace di Minecraft: Bedrock Edition, ma è solo ammirabile dal filmato che vi abbiamo proposto in apertura della notizia.

