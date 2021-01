The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 uscirà nel 2021 per un negozio austriaco

I possessori di Nintendo Switch ultimamente vivono in una sorta di limbo. Tutti i grandi giochi annunciati e le grandi esclusive per la console ibrida, infatti, sono stati inghiottiti dai servizi segreti della grande N, tra i migliori al mondo a tenere nascosti i propri segreti. Da Bayonetta 3 a Metroid Prime 4, sono tantissimi i giochi di prima grandezza che sono stati annunciati e poi sono inspiegabilmente spariti. Per questo motivo ogni notizia legata ad una di queste serie viene ingigantita a dismisura, nella speranza che nasconda un pizzico di verità. Per esempio il negozio austriaco Gameware ha recentemente pubblicato il periodo di uscita sia di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sia della remastered di Shin Megami Tensei 3: Nocturne. Secondo la catena entrambi i giochi usciranno nel corso del 2021.

Il ritorno di Zelda e Link sono previsti per il secondo quadrimestre, mentre Shin Megami Tensei 3 HD a maggio 2021. Se la data di SMT3 potrebbe essere in qualche modo credibile, una primavera 2021 era nell'aria, più difficile poter fare previsioni su Breath of The Wild 2.

Un lancio ravvicinato per un gioco così importante potrebbe sembrare strano, ma ultimamente Nintendo ha adottato una politica di annunci molto serrata, coi giochi che vengono pubblicati pochi mesi dopo la loro presentazione.

Che sia anche il caso di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2? D'altra parte, ormai, qualunque cosa venga pubblicata su Switch infrange ogni record per la serie, basti pensare a Pikmin 3 Deluxe, lanciato apparentemente in sordina, ma diventato l'episodio più venduto in Giappone.