Xbox Series X|S: arriva il preload degli update dei giochi, ora in test con il programma Insider

"Come spiegato nelle note ufficiali dell'aggiornamento, "i giochi che supportano il pre-download degli aggiornamenti permetteranno di scaricare gli aggiornamenti giorni prima della loro pubblicazione, in modo da poter iniziare a giocare subito dopo l'uscita dell'aggiornamento."

La novità è stata introdotta con l'Alpha Ring (2406.240509-2000) per i partecipanti al programma Insider di Xbox, che permette di provare in anticipo le modifiche e le funzionalità realizzate dal team di Xbox prima che vengano rese pubbliche. Il primo titolo a supportare questa funzionalità è Sea of Thieves .

Le altre novità dell'aggiornamento per gli Insider

Sea of Thieves è tra i primi giochi a supportare il preload degli aggiornamenti

Supponiamo che questa funzionalità sia pensata in particolare per gli update programmati dagli sviluppatori con molto anticipo (ad esempio, quelli il lancio di nuove stagioni di giochi live service come Sea of Thieves, Call of Duty e Diablo), mentre chiaramente non vale per quelli vengono pubblicati non appena pronti per correggere errori gravi o altro.

Si tratta in ogni caso di un'aggiunta molto utile per l'esperienza degli utenti, considerando che negli anni il peso dei giochi e delle patch è mediamente aumentato e non tutti dispongono di una rete velocissima.

Oltre a questo, il nuovo aggiornamento per gli Insider apporta dei miglioramenti per la gestione delle reti wireless, in particolare "sono stati apportati miglioramenti alle modalità di memorizzazione, dimenticanza, attivazione e disconnessione dalle reti wireless salvate in memoria. L'elenco ora include anche la rete corrente, anche se non è già stata ricordata, rendendo più facile ricordarla senza doversi riconnettere". Inoltre è stato risolto un errore che poteva verificarsi quando si visualizza la scheramata per la gestione degli abbonamenti.