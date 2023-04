Xbox Wireless Controller Remix Special Edition annunciato, è fatto in parte con materiali riciclati

Microsoft ha annunciato una nuova versione del suo controller per Xbox Series X e S e PC, chiamata Xbox Wireless Controller Remix Special Edition. Cos'ha di speciale? Semplice: buona parte della periferica è fatta di materiali riciclati: vecchi CD, brocche d'acqua e parti di altri controller.

Lanciato in celebrazione della Giornata della Terra, che quest'anno cadrà il 22 aprile 2023, il nuovo controller sarà disponibile dal 18 aprile e costerà 84,99 dollari e come sempre sarà usabile su Xbox Series X|S, Xbox One e PC con Windows 10/11, ma anche su apparecchi che supportano i controller Bluetooth.

"La Giornata della Terra è alle porte e ci offre un'opportunità speciale per riflettere su come possiamo migliorare il nostro impatto sul pianeta," recita l'annuncio ufficiale, che prosegue: "Per celebrare l'evento di quest'anno, abbiamo creato un controller Xbox che presenta plastica riciclata, di cui un terzo è costituito da materiali rigenerati."

"La miscelazione di resine riciclate post-consumo con il regrind, ovvero parti colorate precedentemente modellate, crea colori personalizzati dalle tonalità terrose con sfumature sottili, movimentazioni, segni e texture - conferendo ad ogni controller Remix Special Edition un aspetto e una sensazione unici.

Il regrind è il processo di riciclaggio meccanico di parti di controller della precedente generazione Xbox One in una materia prima che può essere utilizzata per creare parzialmente nuovi controller, mantenendo durabilità e prestazioni. Le resine riciclate post-consumo sono incorporate da materiali recuperati come coperture di fari per auto, bottiglie di plastica per l'acqua e CD.

Incorporando questi materiali di regrind e di resine riciclate post-consumo e includendo il pacchetto batterie Xbox ricaricabile, Xbox sta esplorando modi per utilizzare meno plastica nuova e ridurre i rifiuti. Il nostro obiettivo è di portare i fan lungo il nostro percorso verso una maggiore sostenibilità nell'intera gamma di prodotti Xbox."

Xbox ha anche lanciato un hub dedicato alla sostenibilità dei suoi prodotti, che potete raggiungere a questo indirizzo.