Xenonauts 2, trailer annuncia la data di uscita ufficiale su Steam

Xenonauts 2 ha finalmente una data di uscita ufficiale su Steam, annunciata da Goldhawk Interactive con un trailer: lo strategico a base di alieni e fantascienza sarà disponibile a partire dal 18 luglio.

A ben cinque anni dall'uscita della demo su GOG, Xenonauts 2 si prepara insomma al debutto nella sua versione definitiva, che ci vedrà controllare un'organizzazioine militare e le sue strutture tecnologiche per affrontare la minaccia extraterrestre.

Ambientato in un 2009 alternativo, con il muro di Berlino ancora in piedi e la guerra fredda al proprio apice, Xenonauts 2 racconta di come l'umanità abbia scoperto la presenza di unità aliene ostili sul pianeta e di come le loro azioni fossero mirate a destabilizzare i governi.

"Dovrai impegnarti in operazioni di combattimento in tutto il mondo per capire con cosa hai a che fare", si legge nella sinossi del gioco. "Elimina le forze extraterrestri in battaglie tattiche mortali per recuperare campioni di ricerca, permettendo ai tuoi scienziati di migliorare la tua attrezzatura e di scoprire lentamente la verità sull'invasione aliena."

"Una vasta varietà di tipi di nemici ti terrà sulle spine mentre combatti contro una moltitudine di specie, ognuna con i propri punti di forza, debolezze e stili di combattimento. Assicurarsi i corpi alieni per eseguire autopsie ti darà una visione delle loro potenziali debolezze, permettendoti di prepararti di conseguenza."