Jurassic Park Aftermath, la recensione

Tornati a Isla Nublar per la recensione di Jurassic Park Aftermath , ci siamo trovati ancora una volta a calpestare il suolo di quel mondo fantastico e crudele che da 24 anni macina incassi al cinema regalando qualche soddisfazione anche nei videogiochi. Nessuno stupore, quindi, di fronte all'arrivo di un'incarnazione della serie in realtà virtuale che promette tensione in quantità, sfruttando la dinamica stealth tipica dei film per farne il fulcro principale dell'esperienza di questo titolo per piattaforma Oculus.

Il vantaggio della realtà virtuale

Quasi interamente plasmato intorno alla dimensione stealth, Jurassic Park Aftermath fa leva su una delle sequenze più comuni a tutte le pellicole della serie, quella che vede i protagonisti sfuggire per un pelo alla voracità dei Velociraptor. In questo caso però siamo del tutto soli di fronte a predatori tanto letali quanto intelligenti che possono concentrare tutta la loro famelica brama nei nostri confronti. Una voce, per fortuna, ci guida alla radio, indicandoci una strada verso la salvezza attraverso gli edifici semidistrutti de Jurassic Park, ambienti ormai iconici seppur in questo caso diversi. Sono infatti reinterpretati nell'ottica di un cell shading marcato che restituisce un'ottima sensazione tridimensionale, ma che sulle prime non sembra certo la scelta più adatta per valorizzare il realismo a cui ambisce l'esperienza.

Ma la percezione soggettiva ha il pregio di cambiare, in questo caso grazie a colori e ottime animazioni che scena dopo scena trasformano un mondo a prima vista alieno in una realtà che pian piano ci inghiotte, permettendoci di gustare a pieno un'atmosfera intensa che rappresenta senza dubbio il pilastro principale dell'esperienza. D'altronde ci ritroviamo soli e disarmati ad affrontare alcune delle creature più pericolose che abbiano mai vissuto sul nostro pianeta, a partire dallo Pterodattilo che ci accoglie sull'Isla Nublar per arrivare al T-Rex che non può certo mancare in un Jurassic Park. Ma l'avversario principale, quello che ci insegue per la quasi totalità del gioco, è il già summenzionato Velociraptor che in Aftermath ricopre il ruolo dello xenomorpho di Alien Isolation.

Le dinamiche, d'altronde, sono le medesime e ci spingono attraverso cunicoli e nascondigli per poter sfuggire alle ronde di nemici dall'intelligenza artificiale non scriptata che godono di un udito sopraffino, non perdono del tutto la memoria quando ci perdono di vista e hanno un comportamento imprevedibile che riesce spesso a sorprendere. L'esperienza è meno complessa di quella di Alien Isolation e ci lascia più scappatoie grazie al gran numero di nascondigli presenti, ma tra quelle che si sono chiaramente ispirate al titolo Frictional è una delle più riuscite. La tensione è sempre palpabile, i margini di errore sono pochi ed è necessario stare molto attenti anche alla forza con cui si chiude un armadietto, cosa che esalta l'interazione virtuale.