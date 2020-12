Capodanno 2020: i giochi per ritrovarsi online con gli amici

Il giorno più pazzo dell'anno, nell'anno che sarà ricordato nei libri di storia come assolutamente incredibile e stravolgente, è alle porte. Capodanno 2020 lo festeggeremo sicuramente in modo diverso, purtroppo. Niente feste in discoteca, cenoni a casa di amici o scorribande nei centri storici. Ma forse l'eccezionalità di questa situazione potrebbe offrire il fianco per nuove esperienze altrimenti bizzarre e inusuali in un contesto normale. Come per esempio festeggiare l'ultimo giorno dell'anno tutti insieme... in un videogioco.

Parliamo di situazioni, ne siamo sicuri, non nuove per i giocatori, notoriamente popolato da persone particolarmente avvezze alla tecnologia e alla sperimentazione. Cerchiamo insieme una serie di titoli dove ci si possa incontrare, giocare e chiacchierare, magari con la possibilità di collegarsi in tanti contemporaneamente.

E voi, nei commenti, diteci: a cosa giocherete durante la lunga notte di Capodanno?