PS5, cosa serve nel 2021?

PS5 è stata protagonista di un lancio di grande successo, il migliore di sempre per una console Sony negli USA e probabilmente anche in Europa, il tutto nonostante le ben note difficoltà dovute alla pandemia e le scorte limitatissime che hanno impedito a tanti utenti di acquistare la console.

Questo rigido inverno di scarsissima disponibilità e feature mancanti (vedi il Dolby Vision e il backup dei salvataggi via USB ) si trasformerà dunque in un'occasione di crescita preziosa per la nuova console Sony, che arriverà all'appuntamento con la primavera in una forma certamente migliore rispetto a quella che avrebbe avuto ritardando il lancio e con esso la pubblicazione di tanti giochi che stanno dando grandi soddisfazioni agli appassionati.

La situazione è inedita, non c'è dubbio, ma non siamo d'accordo con chi sosteneva che la cosa migliore da fare fosse rimandare il lancio della next-gen alla primavera del 2021. Sebbene infatti moltissimi appassionati non siano riusciti a prenotare e acquistare una PS5, ciò non ha impedito alla console di fare il proprio debutto, mostrare le sue funzionalità e cominciare dunque il classico percorso di integrazione e miglioramento.

Riuscire a piazzare 3,4 milioni di PS5 a novembre è stata un'impresa incredibile, se consideriamo le enormi difficoltà legate alla pandemia, che nei mesi del lockdown in Cina ha portato alla chiusura delle fabbriche che realizzano la componentistica per la nuova console Sony e che dunque ha rallentato in maniera significativa il processo produttivo della piattaforma next-gen.

Servono le esclusive

Qual è il motivo per cui si decide di acquistare una console in particolare? Esatto, le esclusive e, in generale, i contenuti a cui è possibile accedere solo su tale piattaforma. Nel caso di PlayStation si tratta di un elemento che con gli anni ha acquistato un peso sempre maggiore, spingendo Sony a investire progressivamente più risorse sullo sviluppo di giochi first party.

Questa politica ha consentito a studi come Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us), Insomniac Games (Ratchet & Clank, Marvel's Spider-Man), Santa Monica Studio (God of War), Guerrilla Games (Killzone, Horizon Zero Dawn), Polyphony Digital (Gran Turismo), Sucker Punch (inFAMOUS, Ghost of Tsushima) e altri di crescere e affinare il proprio talento, trasformandosi in un importante valore aggiunto.

Al lancio di PS5 abbiamo assistito al debutto di esclusive di valore come Demon's Souls, lo splendido remake firmato Bluepoint Games; Marvel's Spider-Man: Miles Morales, nuovo capitolo della serie tie-in realizzata da Insomniac Games; Sackboy: A Big Adventure, la bella sorpresa a base platform di Sumo Digital; e il divertente Astro's Playroom, gratuito e preinstallato su ogni console.

Un ottimo inizio, specie in confronto alla line-up di Xbox Series X|S, ma nel corso del 2021 bisognerà insistere su questo fronte e portare nei negozi titoli esclusivi particolarmente attesi: da Ratchet & Clank: Rift Apart a Gran Turismo 7, da Horizon Forbidden West a God of War 2, da Returnal a Ghostwire: Tokyo, passando per Deathloop e Final Fantasy XVI.