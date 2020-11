PS5 niente backup dei salvataggi su periferiche USB, solo sul cloud di PS Plus

Attualmente il software di sistema di PS5 non consente di fare il back up dei file di salvataggio dei giochi su periferiche USB esterne. L'unico modo per essere certi di non perderli è fare il back up sul cloud della console, uno dei servizi offerti con l'abbonamento PlayStation Plus.

Molti utenti hanno notato questa mancanza perché su PS4 era possibile copiare i file dove si voleva. Nel caso di PS5 il back up dei salvataggi è bloccato dietro a un cosiddetto paywall, ossia per adesso bisogna pagare per poterlo fare. Così, ad esempio, se giocate a Call of Duty: Black Ops Cold War su PS4 potete portare i salvataggi su di una pendrive USB, mentre se giocate a Demon's Souls su PS5 no. Sono due esempi presi completamente a caso, che valgono per tutti i titoli delle due piattaforme.

Non è chiaro se Sony abbia intenzione di aggiungere la possibilità di fare il back up dei salvataggi sulle periferiche USB esterne con un futuro aggiornamento del firmware, o se abbia cambiato politica sull'argomento, puntando a renderlo un servizio esclusivo del PlayStation Plus. Quando avremo informazioni in merito, vi faremo sapere.