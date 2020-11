PS5: Piazza San Marco a Venezia cambia volto per il nuovo spot PlayStation 5

Sembra che Sony Italia abbia scelto Piazza San Marco a Venezia come teatro per il nuovo spot di PS5. Una delle piazze più belle e famose del mondo, dopo aver salutato Tom Cruise e il set di Mission Impossibile 7, si sta preparando per il 19 novembre, quando un eccezionale spettacolo di luci 3D e colori dovrebbe accogliere nel miglior modo possibile l'arrivo di PlayStation 5 nei negozi italiani.

A segnalarci la cosa è Luca Lotto, un nostro lettore che ci ha confermato del fermento che c'è a Venezia in questi giorni. Piazza San Marco, infatti, dopo essere stata trasformata in un set cinematografico per ospitare alcune scene di Mission Impossible 7, tra qualche giorno diventerà uno degli spot più belli che PlayStation 5 possa avere.

Sony Italia non è nuova a questo genere di cose, tanto che nel 2013 per il lancio italiano di PlayStation 4 aveva fatto qualcosa di simile a Castel Sant'Angelo. Facendo il giro del mondo per l'iniziativa.

Per PS5 si è fatto persino meglio, senza offesa per il meraviglioso castello di Roma. Sony ha scelto Venezia e la sua piazza più bella e famosa, che sarà investita di luci colorate per creare una scenografia spettacolare, in grado di rendere ancora più particolare questo scorcio della città.

Nell'attesa di vedere il risultato finale, vi piace come scelta?