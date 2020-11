Dirt 5: un video ci dice cosa ne pensa la stampa italiana

Codemasters ha pubblicato un nuovo trailer di Dirt 5 con tutti i giudizi della stampa italiana. Si tratta di un successo delle critica abbastanza unanime, soprattutto per quanto riguarda l'implementazione delle feature next-gen su Xbox Series X|S e PS5.

Prima di tutto, avete letto la nostra recensione di Dirt 5?

Sviluppato dallo studio Codemasters Cheshire, DIRT 5 offre un mix diversificato di modalità di gioco, dalle corse tradizionali su più terreni, alla creazione di arene personalizzate con la feature Playgrounds, la reintroduzione dello split-screen per quattro giocatori e l'implementazione delle feature next-gen su Xbox Series X|S e PlayStation 5.

Dirt 5 offre 70 percorsi, 10 località e 13 classi di veicoli. La carriera vanta le voci delle icone Troy Baker e Nolan North, insieme a James Pumphrey e Nolan Sykes di Donut Media, oltre a vari camei dal mondo dei titoli e degli sport motoristici. Sapevate che Codemasters sta per essere acquistata da Take Two?

"Dalla consolidata modalità carriera alla nostra ultima aggiunta, Playgrounds, il team ha messo il cuore e l'anima nella creazione di un gioco emozionante, ricco di azione e, soprattutto, divertente", ha dichiarato Robert Karp, DIRT 5 Development Director di Codemasters. "È fantastico vedere come i critici e i giocatori di tutto il mondo si stiano divertendo con DIRT 5, indipendentemente dalla piattaforma su cui stanno giocando".

Dirt 5 è disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PS5 e PC (Steam). Una versione Google Stadia verrà lanciata all'inizio del 2021. Il gioco supporta Xbox Smart Delivery e l'aggiornamento gratuito di PlayStation quando i giocatori passeranno a Xbox Series X | S o PlayStation 5.