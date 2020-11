NBA 2K21 ha già la prima patch PS5 e Xbox Series X/S

Nonostante in Italia la versione per PlayStation 5 non sia ancora disponibile, 2K Games ha pubblicato la prima patch nex-gen di NBA 2K21. Un aggiornamento che va a sistemare i primi problemi di gameplay emersi in queste ore su PS5 e Xbox Series X/S e a migliorare la resa estetica di alcune superstar, come Paul George o Nicola Jokic.

Ecco il lungo elenco di miglioramenti: