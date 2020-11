Dreams su PS5 gira meglio

MediaMolecule ha confermato che Dreams su PS5 funziona perfettamente. Il gioco, al momento, va in retrocompatibilità, ma grazie alla maggiore capacità di calcolo di PlayStation 5 funziona persino meglio di quanto faccia sulle console di "vecchia generazione". Anzi, lo studio informa che giochi creati su PS5 potrebbero non funzionare perfettamente se fatti girare su PS4.

Lo studio approfitta del medesimo messaggio per informare che anche Tearaway: Avventure di Carta funziona senza problemi sulla nextgen di Sony.

Il cuore dell'avviso, però, è sicuramente che Dreams sfoggia del miglioramenti nelle prestazioni se utilizzato su PS5. Questo vuol dire che i caricamenti sono più veloci, ma anche che sarà possibile caricare e gestire più facilmente gli oggetti, grazie alla maggiore potenza di calcolo e alla memoria aggiuntiva disponibili con PlayStation 5. Funziona tutto in maniera talmente naturale che l'unico rischio è quello di non rendersi conto che le proprie creazioni non funzionano più perfettamente su PlayStation 4 e si è creato un qualcosa che non gira in maniera fluida sulle "vecchie" console.

Il messaggio si conclude dicendo che proveranno a comunicare meglio queste possibili problematiche anche nel gioco, nella speranza che questo voglia dire che verrà creata una sezione "PlayStation 5" ovvero di giochi creati sfruttando completamente le capacità hardware della nuova console.

Vi piacerebbe avere più memoria e potenza a disposizione in Dreams?

#DreamsPS4 & #TearawayUnfolded are backwards compatible on #PS5!

PS5 users may notice performance improvements with creations & PS4 users may notice performance differences with creations made on PS5.

We're looking at ways to communicate this further in Dreams! 🌟 pic.twitter.com/yrIO7gltN3