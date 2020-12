Hollow Knight: Silksong: primi dettagli dall'anteprima di Edge

Emersi i primi nuovi dettagli sull'attesissimo Hollow Knight: Silksong dall'anteprima pubblicata sul nuovo numero della rivista britannica Edge. Intanto si è parlato dei progetti futuri di Team Cherry: il loro terzo gioco non sarà legato a Hollow Knight.

Detto questo, l'articolo si è concentrato soprattutto su Silksong, che avrà come protagonista Hornet, privata della maggior parte dei suoi poteri all'inizio del gioco. La nostra potrà svolgere missioni per i personaggi non giocanti e tenere traccia dei suoi progressi usando delle bacheche sparse per Pharloom. Invece di liberare i Grub, il giocatore dovrà salvare delle pulci, che si divideranno in frammenti. Lo stemma di Hornet sarà personalizzabile e consentirà di riflettere lo stile del giocatore.

L'obiettivo principale di Team Cherry è quello di creare un gioco accessibile anche a chi non ha provato l'originale, ma che allo stesso tempo non sia più facile.

Il giocatore potrà creare delle piccole trappole usando i frammenti raccolti sconfiggendo i nemici. L'obiettivo principale di Hollow Knight: Silksong sarà quello di raggiungere la Cittadella, ma ci saranno molti altri territori da attraversare.

La colonna sonora sarà curata di nuovo da Christopher Larkin, lo stesso autore di quella di Hollow Knight.

Hollow Knight: Silksong rimane previsto soltanto per PC e Nintendo Switch. Purtroppo non ha ancora una data d'uscita ufficiale.