Bingo Redazionale in diretta alle 14.00 per salutare tutti insieme il 2020

Oggi alle 14.00 giocheremo al Bingo Redazionale, in diretta su Twitch: il modo migliore per salutare tutti insieme il 2020 che si accinge a concludersi.

Non abbiamo scritto "tutti insieme" per caso: potete partecipare alla partita grazie all'apposita applicazione di Twitch, disponibile sia su web browser che su mobile, e ricevere una cartella gratuita.

In compagnia di Emanuele Gregori e della redazione di Multiplayer.it, avrete insomma modo di divertirvi in maniera spensierata e interagire liberamente come per ogni live, in attesa di capire chi farà bingo!

Non si vincono premi, se non la gloria e naturalmente il piacere di stare ancora una volta tutti insieme, a salutarci e a farci gli auguri anticipati di Buon Anno.