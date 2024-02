NBA Infinite, la recensione di un basket PvP portatile per iOS e Android

Il fatto di avere dietro un editore così potente e scafato determina però una conseguenza prevedibile: un modello di business che potrebbe alla lunga rivelarsi malizioso. NBA Infinite è infatti un free-to-play con microtransazioni: per quanto abbiamo potuto vedere sembra mantenere un buon equilibrio, ma considerando che si tratta principalmente di un PvP con la possibilità di acquistare giocatori attraverso lo store, è facile pensare che possano emergere elementi pay to win a lungo andare.

La presenza di tutorial piuttosto estesi garantisce un ingresso morbido nelle meccaniche del basket, confezionando in linea di massima una produzione davvero ben curata e al "livello console", tanto da rendere sorprendente il risultato raggiunto da questo franchise già al primo tentativo. D'altra parte, alle spalle c'è Level Infinite, etichetta appartenente alla costellazione di Tencent, cosa che spiega la capacità di sfruttare con disinvoltura una licenza ricca come quella ufficiale dell'NBA.

Non sono molti i giochi di basket al giorno d'oggi e ancora meno quelli che si basano sulla licenza ufficiale NBA, ora che la serie Live di EA ha praticamente abbandonato il campo lasciando tutto nelle mani di 2K, almeno finora. Per questo motivo, la recensione di NBA Infinite può risultare molto interessante per gli appassionati dello sport in questione, visto che si pone in concorrenza diretta con quella che è ormai un'istituzione come NBA 2K. Il vantaggio di questa nuova produzione è il fatto di essere progettata fin dall'inizio come gioco mobile, cosa che garantisce un buon adattamento dei controlli e dell'interfaccia al touch screen di smartphone e tablet, risultando in un'esperienza decisamente piacevole e immediata, nonostante si tratti comunque di un titolo tendente alla simulazione, dunque non semplicissimo.

Il sistema di controllo studiato fin dall'inizio per le piattaforme mobile dà una buona mano al gameplay, che risulta in questo modo piuttosto godibile, ma permane un senso di legnosità e macchinosità nelle animazioni che può rendere le azioni meno fluide e convincenti di quelle che siamo soliti vedere in NBA 2K Mobile , sebbene si tratti di difetti che potrebbero essere migliorati con aggiornamenti ed evoluzioni successive. La competizione con gli altri giocatori rende il titolo subito piuttosto impegnativo in termini di sfida, e in certi casi il bilanciamento sembra leggermente squilibrato a causa di un possibile "bias" che favorisce le azioni d'attacco rispetto alle manovre difensive, forse per rendere il tutto più fluido e veloce.

NBA Infinite presenta varie modalità di gioco ma la sua essenza è il multiplayer competitivo PvP , che può prendere diverse forme ma si mantiene comunque l'elemento fondante del gameplay. È possibile giocare partite 1 contro 1 e 3 contro 3 in ambientazioni urbane, ovvero una sorta di street basket a metà campo, ma la modalità principale è la classica partita 5 contro 5 all'interno di palazzetti, sempre collegata al multiplayer competitivo. In quest'ultimo caso si controlla l'intera squadra, la quale è composta dai cestisti che abbiamo sbloccato precedentemente, vincendo partite e investendo il denaro raccolto nell'acquisto di vari giocatori da impiegare nella rosa della squadra. Si tratta di atleti reali, tutti basati sulla licenza ufficiale NBA.

Tecnica e gacha

La grafica di NBA Infinite è notevole, in proporzione

La grafica di NBA Infinite è davvero notevole: richiede un hardware di buon livello per funzionare al meglio, nonostante il sistema scali la qualità in maniera automatica, e già il pachidermico spazio richiesto per installarlo fa ben capire come ci si trovi di fronte a una produzione quasi "da console" anche come dimensioni, ma considerando che si tratta di un nuovo progetto venuto fuori dal nulla la presentazione è impressionante. La licenza ufficiale NBA è già di per sé un ottimo biglietto da visita, ma l'impressione viene confermata dal modo in cui sono riprodotti i giocatori, che raggiungono un realismo davvero notevole per un titolo che è studiato esclusivamente per il mercato mobile. Ovviamente, se non si ha un dispositivo abbastanza recente tutto questo va a discapito della fluidità generale, anche a fronte di una drastica riduzione del dettaglio.

Come è ormai logico aspettarsi da un prodotto free-to-play, anche NBA Infinite ha alcuni aspetti che si possono definire "gacha", per quanto riguarda la conquista di nuovi giocatori. In maniera simile alle figurine di FIFA Ultimate Team, anche in questo caso si tratta di raccogliere atleti NBA, ognuno con statistiche che rispecchiano le reali doti cestistiche, dunque con valore e capacità differenti.

NBA Infinite presenta sfide anche al di fuori dei campi standard

I più forti compaiono molto più raramente, cosa che potrebbe rappresentare una tendenza al pay to win, anche se una valutazione precisa su questo fattore è difficile da fare, per il momento. Tuttavia, la combinazione di questi elementi aleatori e il PvP pervasivo sono caratteristiche pericolose da mettere insieme, sul fronte del bilanciamento e dell'equità nel raggiungere buoni risultati, cosa che ci spinge a guardare con un po' di sospetto il modello di business attuato per il gioco.