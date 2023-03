Ravenbound, la recensione del roguelike che incontra l’open world

Nella nostra recensione di Ravenbound vi parleremo del nostro viaggio come prescelti dal Corvo, entità che ci ha guidato tra combattimenti e scoperte per liberare questo mondo, una volta pacifico, dai Traditori e dai loro adepti.

Adesso che è pronto per uscire in forma definitiva, per Ravenbound è arrivato il momento di dimostrare quanto un mix di generi possa creare qualcosa di diverso nel panorama indipendente, quella scintilla in grado di spiccare tra tante opere omogenee come i roguelike.

Una volta superata la fase tutorial, il mondo di gioco è a nostra completa disposizione: possiamo scegliere di concentrarci sugli accampamenti dei nemici o sulle missioni primarie e secondarie nell'ordine che si desidera. Ovviamente, nelle prime battute del gioco, è altamente consigliabile seguire la via maestra, il modo più semplice per prendere confidenza con le meccaniche e la struttura su cui si basa Ravenbound.

Ravenbound cerca di fare qualcosa di estremamente creativo per emergere dal calderone delle opere indipendenti, mescolando generi diversi per raggiungere la formula perfetta, o quanto meno un mix originale. È piuttosto raro trovare roguelike con una vasta area di movimento: Systemic Reaction ha quindi pensato di ambire a qualcosa di più, sviluppando l'intero mondo di gioco su una mappa open world piuttosto ampia, che dona la scelta su come affrontare la strada verso l'epilogo dell'avventura.

Una terra di barbari, elfi e creature maledette

Ravenbound cerca di emergere grazie ad una ambientazione open world e la morte perenne

Nelle fasi iniziali di Ravenbound, dopo un esaustivo tutorial e con il pieno controllo sulla mappa di gioco, abbiamo iniziato a mettere alla prova il sistema di combattimento contro bruti e barbari. Quello che ci ha un po' intimorito durante la spiegazione dei comandi di base si è riproposto prepotentemente una volta liberi dalle catene delle spiegazioni su come attaccare e difendersi. Il modello su cui si poggia Ravenbound è piuttosto datato, lontano dalle meccaniche attuali, anche in produzioni minori e questo, purtroppo, ha inficiato molto sulla fluidità e la progressione del gioco.

Le nostre mosse offensive si limitano, soprattutto nelle prime fasi, al solo attacco leggero, attacco pesante e attacco caricato. La difesa, invece, si basa su uno scudo piuttosto fragile e la schivata. Le ultime due sono state le nostre migliori alleate per poter, pian piano, progredire nell'avventura, soprattutto se eseguite con le giuste tempistiche, dato che consentono di stordire o rallentare i nemici. Il problema più grande, però, è che in Ravenbound non sarete mai attaccati da un solo nemico ma da almeno da tre contemporaneamente.

Riuscire dunque a gestire degli scontri di gruppo dove gli avversari alternano attacchi veloci e quelli rallentati, è stato piuttosto complicato, tanto da ricevere molto spesso così tanti danni da costringerci a dover iniziare tutto da capo a causa della scarsa salute rimastaci. Vorremmo poter dire che questo prolunga la durata del gioco o che ne aumenta la difficoltà, ma in realtà si tratta di una calibrazione dell'IA dei nemici poco curata e di animazioni "sporche" che lasciano inermi di fronte ad un incessante scarica di colpi.

In Ravenbound, una volta che si attiva un'animazione non può essere interrotta; ad esempio, se un nemico sta per colpire con un attacco rallentato e cerchiamo di anticiparlo con un attacco leggero, questo non lo fermerà, con la conseguenza che saremo colpiti duramente. Per avere la meglio nei combattimenti, dunque, ci siamo dovuti armare di enorme pazienza, rinunciando al voler lottare a viso aperto e limitandoci ad aspettare le finestre sicure di attacco per non ricevere danni.

La giusta tattica è dunque separare gli avversari? Ottima pensata, ma purtroppo, oltre ad essere impossibile perché l'IA vi inseguirà senza darvi respiro, i nemici oltrepassando la loro area di influenza ritorneranno alla loro posizione originale ripristinandosi completamente la salute come se niente fosse successo. Dato che la maggior parte del gioco si incentra su scontri con barbari e creature che popolano Ávalt, il non poter concedere un minimo spiraglio è divenuto ben presto frustrante e non stimolante.