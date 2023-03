Super Mario Bros. Il film ha una scena dopo i crediti? Chris Pratt dà una risposta ufficiale

Super Mario Bros. Il film sarà disponibile nelle sale italiane a partire dal 5 aprile 2023. Il pubblico non vede l'ora di andare al cinema e vedere la pellicola dedicata alla mascotte di Nintendo. Una volta conclusa la visione dovremo però attendere una scena "post credit"? A dare una risposta ufficiale è Chris Pratt, la voce inglese di Mario. L'attore ha anche suggerito che tipo di contenuti potremo vedere nella scena post crediti.

In un'intervista a CBR, a Pratt e al co-protagonista Charlie Day (voce di Luigi) è stato chiesto se i due sarebbero interessati a un seguito di Super Mario Bros. Il film. L'intervistatore ha anche suggerito scherzosamente che potrebbe essere basato su Mario Golf.

"Senti", ha risposto Pratt, "alla fine del film c'è una sequenza post-crediti che ti dà un assaggio di quello che potrebbe essere il sequel. E questo mi rende molto, molto eccitato". Ha poi aggiunto: "Si è parlato di Luigi's Mansion. Era un gioco per Gamecube. Penso che sarebbe fantastico".

Mario e Lugi in Super Mario Bros. Il film

Pratt ha già espresso il suo interesse per un sequel in un'intervista pubblicata da ExtraTV, arrivando a suggerire che Super Mario Bros. Il film potrebbe essere la prima parte di un progetto a lungo termine composto da più film.

Parlando con l'intervistatrice Jenn Lahmers, Pratt ha detto: "Avete visto il film. Onora davvero il videogioco, onora il mondo di Mario ed è molto promettente riguardo a ciò che potremmo aspettarci nei prossimi 10 anni, ad esempio un intero universo di questo tipo di film."

"Sono super nostalgici, sono molto divertenti, è la Illumination e quindi sanno quello che fanno, ed è fantastico perché - soprattutto per me, ora che ho dei figli, devo vedere ogni film d'animazione, che sia bello o meno, quindi sono davvero grato quando esce un grande film d'animazione, ed è questo, per fortuna. E speriamo che ce ne siano altri".

Vi lasciamo infine al trailer finale in italiano presentato al Direct del 9 marzo 2023.