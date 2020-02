PS5 e Xbox Series X: 10 remake che vorremmo

Con PlayStation 5 e Xbox Series X cambia la generazione, aumenta la potenza e i classici del passato si allontanano sempre di più... a meno che non vengano rimasterizzati o diventino nuovi remake di successo, magari proprio sfruttando il fattore novità delle nuove console. E a quanto pare, spronata dall'accoglienza del pubblico nei confronti di Crash Bandicoot, Activision sta proprio pensando, se non già lavorando, a nuovi remake. E probabilmente non è l'unica. Pronti a una nuova scintillante lista dei desideri tra realtà e fantasia? Ecco i 10 remake che vorremmo su PS5 e Xbox Series X.

Demon's Souls Partiamo dal desiderio più grande e di riflesso dal remake più chiacchierato. Del resto Demon's Souls è l'unico episodio della saga a non avere avuto una distribuzione da gioco di successo, ma ha trovato sostegno grazie a una nicchia di spericolati avventurieri. Da quel che si dice, questo remake sarà il prossimo gioco dei BluePoint, uno dei primi per PlayStation 5. Sarà vero? Noi continuiamo a sperare.

Silent Hill A quanto pare, Konami si sta svegliando, tornando a mostrare un certo interesse nello sviluppo di giochi ad alto calibro. Dalle ultime voci di corridoio, sembra proprio che questo gradito ritorno possa coincidere con la rinascita di Silent Hill. Ma prima di un nuovo episodio, per capire l'interesse del pubblico è necessario un remake, magari proprio del primissimo gioco della serie, oramai troppo vecchio per essere apprezzato a dovere dalle nuove generazioni di appassionati.

Parasite Eve Un po' avventura grafica, un po' gioco di ruolo, un po' action, e una protagonista femminile che non ha nulla da invidiare ai soliti uomini tutti muscoli che si vedono in giro. Parasite Eve fu un gioco clamoroso ma che oggi è stato quasi totalmente dimenticato da chi non ha potuto apprezzarne le qualità in prima battuta. Meriterebbe di tornare alla ribalta con un ricco remake all'altezza dei migliori già usciti, Kojima o meno.

Tenchu I rumor che hanno anticipato l'annuncio di Sekiro raccontavano di un gioco che inizialmente era stato pensato per essere una sorta di reboot del grande classico firmato Acquire, quel Tenchu del 1998 che fece letteralmente impazzire i fan degli stealth game. Poi il progetto è cambiato in corso d'opera e sebbene Sekiro sia un grandissimo titolo, non è certo quel nuovo Tenchu che tutti si aspettavano di veder finalmente resuscitare dalle ceneri del passato. Con Ps5 sarà finalmente la volta buona?

Dino Crisis Tutti lo vogliono, almeno così sembra, ma in quanti lo comprerebbero? Dino Crisis nasce sulla scia del successo di Jurassic Park, come una sorta di total conversion del popolarissimo Resident Evil, dove al posto degli zombie il giocatore è chiamato ad affrontare tra le altre cose dinosauri di ogni marca e modello. Sebbene l'idea di un Dino Crisis moderno non ci convinca appieno, Capcom è troppo brava con i remake: secondo voi riuscirebbe a fare centro anche in questo caso?

Bushido Blade I picchiaduro a incontri sono un genere effettivamente sempre uguale: ogni personaggio è uno stereotipo locale, ha le sue combo e bisogna vincere due round su tre. Solo Arms di Nintendo, negli ultimi anni, ha provato a fare qualcosa di diverso. Ma in passato il picchia picchia più strano e originale era lui, Bushido Blade di Lightweight/Squaresoft, più una sorta di simulatore che il tipico action. Qui si poteva vincere con un colpo singolo e ben piazziato, o finire in ginocchio a chiedere perdono al proprio avversario.

Panzer Dragoon Saga Una serie action a dir poco meravigliosa che si trasforma in un gioco di ruolo ancora più bello, capace di vedersela ad armi pari con il mastodontico Final Fantasy VII. La sfortuna di Panzer Dragoon Saga è stata solo una: girare in esclusiva su Sega Saturn, una console che non ha mai davvero conquistato il pubblico. Una tale gemma, meriterebbe di più, molto di più.

Virtua Fighter 4 Sempre a proposito di picchiaduro a incontri, per molti è stato proprio il quarto Virtua Fighter uno dei migliori esponenti del genere. Il problema è che la serie oggigiorno è stata lentamente dimenticata, anche dalla stessa Sega, ma con un combat system del genere non puoi rimanere nel cassetto per troppo tempo, non sarebbe giusto. Un remake del quarto, spettacolare capitolo, sarebbe un ottimo modo per far tornare il brand alla ribalta.

Vanquish Questo action del 2010 è ancora oggi uno dei titoli meno venduti di Platinum Games, pur meritando gli stessi onori degli altri progetti della compagnia. Firmato Shinji Mikami, Vanquish è recentemente stato convertito su Pc con grafica e framerate al top delle sue possibilità, ma un simile concentrato meriterebbe senza dubbio di più, per un esempio un remake vero e proprio.